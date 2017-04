Cantor de arrocha morre após colidir em animal solto na pista

O cantor de arrocha Emanuel Santana Carmo, 35 anos, mais conhecido como Neto Lima, morreu na madrugada desta segunda-feira (17) nas proximidades do povoado de Barrajado, no município de Aporá. A moto que ele pilotava colidiu com um animal solto na rodovia. Apesar de estar de capacete, não sobreviveu ao acidente. Ainda não se sabe quem era o dono do animal solto na pista.

Segundo informações de amigos, ele estava voltando para casa, no município de Inhambupe, depois de um show. Apesar de sua banda ter retornado de van, ele resolveu vir na frente de moto. O acidente aconteceu por volta das 3h da manhã. O corpo foi retirado da pista e encaminhado para o Instituto Médico Legal de Alagoinhas.

O cantor Neto Lima estava vivendo uma boa fase em sua carreira solo, após deixar o grupo de arrocha Vira e Mexe, do qual era vocalista. “Ele não passava um final de semana sem fazer show, tava se apresentando em outros estados. Esse era o ano de Neto Lima”, revela o amigo e patrocinador Jacob Garcez.