Tarifas de pedágios das BAs 099 e 093 serão reajustados a partir de quarta-feira

A tarifa básica de pedágio, praticada pela Concessionária Litoral Norte (CLN) e Concessionária Bahia Norte (CBNorte), será reajustada a partir de quarta-feira (19). Os valores cobrados para automóveis e caminhonetes na praça de pedágio da CLN, na BA-099, passam a custar R$ 6,40 em dias úteis e R$ 9,70 em finais de semana e feriados. Já a CBNorte passa a aplicar a tarifa de R$ 4,40, válida todos os dias da semana.

O anúncio foi publicado no Diário Oficial do Estado do último sábado (15) e corresponde à readequação tarifária anual, prevista no contrato de concessão. As categorias de veículos como ônibus, caminhões e motocicletas também passam por readequação proporcional de acordo com as mesmas regras estabelecidas. Informativos serão distribuídos nas praças de pedágio e avisos serão passados aos usuários em painéis eletrônicos e nos sites das concessionárias Bahia Norte e Litoral Norte.

As concessionárias são responsáveis por manter a boa trafegabilidade das estradas concedidas, além de oferecer serviços de segurança, resgate, guincho, ambulância, entre outros. O trecho administrado pela Concessionária Litoral Norte, na BA-099, contempla 217 quilômetros, sendo do KM 7,5 (ponte do Rio Joanes), divisa entre os municípios de Lauro de Freitas e Camaçari, até Jandaíra na divisa com Sergipe, além dos acessos às localidades de Arembepe, Praia do Forte, Porto de Sauípe, Baixios/Palame, Subaúma e Conde. Já o sistema BA-093, sob administração da Concessionária Bahia Norte, corresponde as estradas do Cia/Aeroporto, Via Parafuso e trecho de Simões Filho até a entrada de Camaçari, que somam 121 quilômetros de extensão.