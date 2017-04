Ataque com ácido em discoteca deixa 12 feridos no Reino Unido

Um ataque com ácido deixou pelo menos 12 pessoas feridas por queimaduras na madrugada desta segunda-feira (17) em uma discoteca em Londres, de acordo com o corpo de bombeiros da capital do Reino Unido. No local, 600 pessoas tiveram que ser evacuadas por conta do ataque.

Não há risco de morte para os atingidos, que tiveram apenas ferimentos leves.

"A única informação que temos é que uma substância corrosiva, que não foi identificada, foi lançada dentro da discoteca. Após um teste de PH, determinou-se que a substância se tratava de um forte ácido", indicou um porta-voz dos bombeiros. Ninguém foi detido por relação com o ataque. A polícia britânica registrou no ano passado 454 ataques com ácido em Londres, um número 74% maior que em 2015, quando ocorreram 261 ataques.