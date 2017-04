Homem é preso por matar criança de dois anos dentro de táxi

Edilson Souza Santos, o Bide, de 23 anos, foi preso na última quinta-feira (13), suspeito de envolvimento na morte de uma criança de dois anos, dentro de um táxi, no bairro de Castelo Branco.

Com ele, que também foi autuado por tráfico, foram apreendidos 49 pinos de cocaína, sete trouxinhas de maconha e três celulares, na localidade de Jaguaripe I, na Fazenda Grande II. O suspeito foi conduzido ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), por policiais da 3ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM).

De acordo com o Guilherme Machado, coordenador da 2ª Delegacia de Homicídios (DH/Central), Israel Cauã Cruz dos Santos estava acompanhado do pai, Jorge Luís Batista dos Santos Filho, que era o alvo do crime, e da mãe, que acabaram feridos.

Ele teve o mandado de prisão preventiva expedido pela morte de Israel Cauã cumprido naquele departamento. Ainda de acordo com o delegado, o suspeito era um dos líderes do tráfico na localidade de Jaguaripe I e também é investigado por assassinatos ocorridos naquela região.