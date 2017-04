Câmara aprova reajuste de 7,64 por cento aos professores

A Câmara Municipal de Feira de Santana aprovou por unanimidade, na manhã desta segunda-feira (17), o reajuste dos vencimentos dos professores, especialistas em educação e secretários escolares da Rede Municipal de Ensino. A proposta é de autoria do Poder Executivo.

O projeto de lei de nº 49/2017, de autoria do Poder Executivo, regulamenta o aumento. De acordo com a matéria, a categoria terá acrescentada aos vencimentos do mês de dezembro de 2016 o percentual de 7,64%, dividido em duas etapas; aos vencimentos do mês de abril de 2017 será acrescido o percentual de 3,82%, retroativo a 1º de janeiro; e no mês de julho, será acrescido o percentual restante, também de 3,82%.

Ainda segundo a redação do PL, os aposentados e pensionistas terão direito aos mesmos percentuais e condições estabelecidas para os que estão na ativa. As despesas decorrentes desta lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias.

O líder do Governo na Casa, vereador José Carneiro (PSDB), afirmou que o projeto atende às reivindicações dos professores e funcionários da educação e foi um dos pontos de pauta da negociação entre a categoria e o Governo Municipal. “Queria ter a alegria de ver um projeto dessa natureza ser votado e aprovado na Assembleia Legislativa do Estado da Bahia para os servidores públicos estaduais”, disse.