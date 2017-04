Lava Jato em Feira, vereador engraxate, prefeito se dobrando a APLB; veja o resumo desta segunda da Câmara

Os vereadores de Feira de Santana, voltaram cheios de gás, após o feriado da Semana Santa, que para eles, começou na última quarta-feira (12), dia que não teve sessão por falta de quórum.

O vereador Isaías de Diogo (PSC), falou sobre o bingo beneficente que aconteceu ontem (16), em Feira e terminou em confusão e incêndio. Ele parabenizou “os corajosos, que partiram para cima do cidadão mentiroso”.

“O que aconteceu naquele bingo já vem acontecendo há muitos anos. Eles realizam o bingo e passam a mão no dinheiro. Ontem a população queimou os carros e agora eles vão roubar no inferno”, completou.

Tentando conter os excessos nas palavras do colega, o vereador Marcos Lima (PRP), afirmou que “a queima dos carros não foi uma ação correta por parte dos compradores de cartelas enganados, mas compreende a revolta do povo pelo engano sofrido”.

LULINHA X ZÉ FILÉ X FALTA DE QUÓRUM – O vereador Luiz Augusto de Jesus – Lulinha (DEM) se pronunciou sobre a repercussão negativa na imprensa em virtude da não realização da sessão ordinária da última quarta-feira (12), por falta de quórum.

“Vocês, que estão presentes aqui todos os dias, sempre estou aqui assistindo a sessão e sendo um dos últimos a sair desta Casa. Desde que me elegi vereador pela primeira vez sempre era o primeiro a chegar e o último a sair, nunca abandonando sessão, ficando até o término dela”.

E ainda criticou o colega Zé Filé (PROS) que, segundo ele, usou a imprensa para “falar mal” dos vereadores.

“Vossa Excelência chegou a um programa de rádio e disse que os vereadores foram engraxar os sapatos do prefeito. Vossa Excelência chegou agora e foi descortês com os vereadores nesta Casa que Vossa Excelência é oposição, mas já foi situação a vida toda; lhe conheci na situação sempre ao lado do prefeito José Ronaldo, sempre participando das inaugurações do prefeito José Ronaldo”.

Zé Filé, respondeu:

“Nunca atrasei em nenhuma sessão. Seria até deselegante não ir à apresentação de uma obra de mais de R$ 22 milhões, não tendo assim nenhum vereador presente. A minha ida não atrapalhou em absolutamente nada a votação do dia. Jamais faltarei ao trabalho. Eu tenho que justificar a minha presença. A ausência dos outros é problema deles”.

PASSE LIVRE PARA DESEMPREGADOS – O vereador Luiz da Feira (PPL) utilizou seu tempo na para pedir a colaboração dos seus pares para aprovarem o projeto de lei, de sua autoria, que dispõe sobre a criação de Bilhete Especial do Desempregado.

O projeto de lei de nº 42/2017, de sua autoria, que dispõe sobre a criação de Bilhete Especial do Desempregado, visando beneficiar o trabalhador demitido sem justa causa há, no mínimo, um mês e, no máximo, seis meses, tendo trabalhado no último emprego por um período mínimo de seis meses contínuos, para utilizar de forma gratuita o sistema municipal de transporte por 90 dias.

COELBA – O vereador Gilmar Amorim (PSDC), pediu que a gestora da Coelba, Cleriane Santos Rodrigues, olhe a situação do bairro do George Américo.

Segundo ele, em menos de dois anos houveram duas vítimas fatais eletrocutadas por fiações que passam próximas as suas casas. “Que ao menos se faça um serviço de emergência, que é cobrir essa fiação para que outras pessoas não morram da mesma forma”, pediu o vereador.

Além do discurso, ele pediu ações da Coelba, formalmente, através do requerimento de nº 95, aprovado por unanimidade na Casa.

IPHAN EM FEIRA? Pois é, o vereador Cadmiel Pereira (PSC) está preocupado com a proteção e promoção dos bens culturais da cidade.

“Gostaria de dizer de uma preocupação latente, que deixa a cabeça nervosa a imaginar o descaso com a cultura em Feira de Santana, principalmente pelo Governo do Estado da Bahia, onde, com a riqueza cultural que tem o município de Feira de Santana, não recebemos nem a visita do senhor secretário de Cultura do Estado, não vem andar na Rua Nova, não vai ali na Matinha, não temos apoio para a Quixabeira, não temos um Instituto do Patrimônio Histórico, Arquitetônico e Cultural do Estado da Bahia presente para ver os monumentos, os casarões que têm em Feira de Santana".

O vereador sugeriu a criação de um Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) na cidade, “para que possamos ter os marcos legais, os marcos culturais de Feira de Santana assegurados”. Na oportunidade, o edil lembrou que as obras do Centro de Convenções de Feira de Santana foram abandonadas e que “o povo de Feira não tem direito de chegar em ‘Jerusalém do Sertão’, Cabuçu, porque até a pista está destruída”.

ATAQUE EM REDES SOCIAIS E PROCESSO - Vagabundo. Essa foi uma das palavras que o vereador Edvaldo Lima leu em suas redes sociais, por conta da sessão de quarta (que não aconteceu, só para lembrar).

“Os artigos 139 e 140 do Código Penal tratam da injúria e difamação. Sinceramente, fiquei muito ofendido em ser chamado de vagabundo por algumas pessoas nas redes sociais e vou processá-las. A imprensa teceu comentários sobre a não realização da sessão ordinária, respeito e acho que tem mesmo que comentar, mas não posso aceitar que os edis desta Casa sejam chamados de vagabundos como aconteceu nas redes sociais.

Ele ainda criticou a falta de agenda positiva sobre a Câmara na imprensa.

“Nós não reajustamos nossos proventos, reduzimos o recesso parlamentar, não temos 13º salário e fazemos muitas outras boas ações e não somos elogiados. Não são produzidas matérias positivas, só matérias ruins são publicadas a respeito desta Casa”.

Como se fosse um favor, não é mesmo?

Edvaldo Lima ainda explicou que na última quarta-feira (12), quando não houve sessão ordinária por falta de quórum, chegou cedo à Câmara, mas estava em seu gabinete. E criticou o vereador José Carneiro (PSDB), por ter concedido entrevistas sobre o tema.

“Quero dizer também que o líder governista não deveria ter a postura que teve . Acredito que ele foi infeliz em suas entrevistas. Não somos vagabundos e não devemos ficar calados”.

Em aparte, José Carneiro afirmou: “não estou aqui para ninar ninguém, estou aqui para trabalhar e conviver com respeito. Porém, foi a imprensa quem me procurou, eu não pedi a ninguém para ser entrevistado”.

A vereadora Cíntia Machado (PMB) aproveitou a situação para informar que, dará entrada em processo judicial contra as pessoas que lhe ofenderam nas redes sociais e imprensa, em virtude da sua ausência na sessão.

APLB – O petista Alberto Nery, disse que o prefeito de Feira, José Ronaldo (DEM), “se dobrou diante da resistência dos trabalhadores”.

“O prefeito de Feira de Santana não atendeu, resistiu à demanda dos professores e resolveu não negociar um dos pontos e, agora, ele se dobrou a APLB. Ele usou recursos públicos, através dos meios de comunicação, tentando colocar a população e os pais de alunos contra a APLB. E aí fica a minha pergunta: quem estava certo era o prefeito José Ronaldo ou a APLB na defesa dos direitos?”, indagou.

O líder do governo, retrucou: “Longe de se dobrar a qualquer capricho de quem quer que seja. Quando há a possibilidade de se resolver no diálogo, se resolve assim. O Governo atendeu às reivindicações dos professores representados pela APLB, mas como uma demonstração de flexibilidade”.

LAVA JATO EM FEIRA – O vereador Ewerton Carneiro, Tom (PEN), tratou sobre a corrupção instaurada no país e disse que está esperando uma Lava Jato no município.

“Deve vir à Feira de Santana para que todos vejam as obras superfaturadas, onde o dinheiro poderia ser investido em melhorias para o Município. Com toda essa roubalheira muitos vão perpetuar em cargos políticos. É por isso que as pessoas estão morrendo nas portas dos hospitais, é por isso que ruas estão sem calçamento, é por isso que falta saúde, educação e moradia”.

E falou também das cooperativas.

“Ai entro nas cooperativas, onde os senhores saem com lucros exorbitantes e os cooperados recebem, depois dos descontos, pouco mais de R$ 860. Cadê o resto do dinheiro? Se esses lucros fossem divididos, certamente, teríamos melhorias na saúde. Que tenham lucros, mas que também invistam em nossa cidade. Têm pessoas que ficam chateadas com meus discursos, mas não vou me calar. Não foi fácil voltar a esta Casa, mas foi o povo quem me colocou aqui então não vou me calar. Não vão colocar mordaça em minha boca. Sei que o assunto é polêmico e que mexe com burgueses, mas os lucros também são violentos. Vou continuar fiscalizando as cooperativas e acredito que a Justiça está ouvindo meus discursos. Tenho certeza que aos poucos acabaremos com as cooperativas de Feira de Santana. Corro risco de vida, mas não tenho medo”.

Ele também pediu, através do requerimento de nº 85, a presença da secretária Municipal de Saúde, Denise Mascarenhas, na Casa da Cidadania, para fornecer informações sobre os valores repassados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para as instituições Casa de Saúde Santana, Clínica Ortopédica e Traumatologia Ltda. (Cliort), Hospital Traumato e Ortopedia Ltda. (HTO), Servifisio Clínica de Fisioterapia, Ortopedia e Traumatologia Ltda. (HORT), Hospital Dom Pedro de Alcântara (HDPA) e Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA).

UBER - O vereador Roberto Tourinho (PV), informou que recebeu uma resposta do secretário municipal de Transporte e Transito, Pedro Boaventura, acerca do requerimento, de sua autoria, que pede informações da SMTT sobre a possível implantação do serviço Uber em Feira de Santana.

De acordo com o edil, o secretário disse que, “até o presente momento, não foi protocolado na Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito nenhum documento referente ao Uber na cidade de Feira de Santana, como também a SMTT adotará as leis e as penalidades contidas no Código Brasileiro de Trânsito, bem como na lei municipal nº 2217/2001, em caso de instalação do Uber sem a devida autorização da Secretaria”.

PROJETOS - Foi aprovado por unanimidade o projeto de lei de nº 14/2017, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a implementação da Parceria Público-Privada, precedida de licitação na modalidade concorrência, para a prestação dos serviços de iluminação pública no Município de Feira de Santana.

O reajuste dos vencimentos dos professores, especialistas em educação e secretários escolares da Rede Municipal de ensino, também foi aprovado nesta segunda (17).