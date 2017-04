Número de mortes cai 17% nas rodovias estaduais durante feriadão da Páscoa

O número de mortes nas rodovias estaduais baianas no feriado da Páscoa caiu 17% em relação ao mesmo período do ano passado, de acordo com balanço divulgado na segunda-feira (17) pela Polícia Militar da Bahia.

Foram registrados 25 acidentes de trânsito com cinco vítimas fatais, outras sete com ferimentos graves e 15 com ferimentos leves. Os dados são da Operação Círio Pascal 2017, finalizada nesta manhã. Durante o período da ação, a PM abordou 7.809 pessoas e 5.625 veículos.

Foram autuados 893 veículos e retidos outros 46, além do recolhimento de 12 Carteiras Nacionais de Habilitação (CNH) e de 21 Certificados de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV).

Ao todo, 10 pessoas foram encaminhadas às delegacias por envolvimento em ações ilegais, quatro delas por porte de drogas ilícitas, três por ingestão de bebida alcoólica ao dirigir, uma com mandado de prisão em aberto e outra por conduzir veículo com número do chassi suprimido. Segundo a corporação, as ações realizadas tiveram o objetivo alertar motoristas para a importância de se obedecer as normas de trânsito e também os limites de velocidade para a redução do número de acidentes.