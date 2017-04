Portal 'Ego' encerrá as atividades no fim do mês

O site 'Ego', um dos principais veículos de entretenimento ligado à Globo.com será encerrado, como divulgado nesta segunda-feira (17) pela empresa.

A Globo passará a concentrar nos próximos anos seu foco nas áreas digitais em seu ambiente de vídeo, 'Globo Play', e nos portais 'G1', 'Gshow' e 'Globoesporte.com' e no fantasy game 'Cartola FC'. O site de notícias de celebridades e entretenimento 'Ego' encerrá as atividades a partir do fim deste mês.

Segundo comunicado da empresa, a decisão “é um resultado de uma reflexão sobre a evolução do mercado de notícias de celebridades no Brasil e no mundo e de novas dinâmicas de interação entre artistas e seus fãs pelas redes sociais”. Também será descontinuado o Paparazzo, editoria do 'Ego' voltada especificamente para ensaios sensuais.

A partir de 2 de maio, o dia a dia das produções de novelas e atores e atrizes da Globo serão noticiados pelo Gshow, enquanto o 'G1' seguirá cobrindo com o factual sobre a vida de personalidades públicas.