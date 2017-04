O chefe de gabinete da Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Estado (Sedur), José Rebouças, pediu exoneração do cargo. O ato foi publicado no Diário Oficial do Estado desta terça-feira (18).

Quem também pediu desligamento foi Márcio Fontes, que era diretor geral da pasta. Ambos teriam se desentendido com o atual comandante da Sedur, Fernando Torres (PSD).