Reforma deve ter idade mínima de 62 anos para aposentadoria de mulheres

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou, nesta terça-feira (18), que o projeto de reforma da Previdência vai manter uma diferenciação na idade mínima de aposentadoria para homens e mulheres. “Não há definição ainda, na medida em que o relatório será apresentado amanhã [19], mas a visão do relator é algo que se situa ao redor de 62 anos [para as mulheres; 65 anos para os homens].”

A alteração vai constar do substitutivo elaborado pelo relator da reforma da Previdência, deputado Arthur Maia (PPS-BA), ao texto original enviado pelo governo. Na proposta original do Executivo, as mulheres teriam acesso ao benefício da aposentadoria a partir dos 65 anos, assim como os homens. A equiparação gerou reação de vários setores e motivou intensa negociação entre o governo e os parlamentares. O parecer deve ser lido nesta quarta-feira (19) na comissão especial da Câmara que debate o tema.

Meirelles esteve reunido nesta terça, no Palácio da Alvorada, com o presidente Michel Temer, além de outros ministros e deputados da base aliada do governo. De acordo com o ministro, as mudanças que estão sendo negociadas com o Congresso são necessárias para viabilizar a aprovação de um projeto que assegure a eficiência e eficácia fiscal da reforma. Ainda segundo ele, a reforma deve se aproximar em 70% à proposta original.