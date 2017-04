Jovem é suspeito de matar ex-namorada por não aceitar fim do relacionamento

Um rapaz de 21 anos é procurado pela polícia por suspeita de ter matado a ex-namorada, uma adolescente de 15 anos, com um tiro na nuca.

O crime aconteceu na casa do próprio jovem, em Nova Brasília de Itapuã, na noite desta segunda-feira (17).

Segundo informações do Correio, a Polícia Civil considera que Adriel Montenegro dos Santos matou Victória da Paixão por não aceitar o fim do relacionamento de dois anos. Victória foi vista pela última vez quando deixou a escola Rotary, na Ladeira do Abaeté, para ir até a casa do ex-namorado. Uma amiga contou que ambos estavam separados há oito meses.

O pai de Adriel, um policial militar, socorreu a adolescente depois que ela foi baleada na varanda de casa. O ambiente estava aparentemente lavado, segundo a polícia. Ele relatou que não sabe onde o filho está e qual arma foi utilizada no crime. A 1ª Delegacia de Homicídios/Atlântico investiga o crime e deverá pedir prisão temporária do suspeito. A mochila da adolescente foi encontrada no local do crime.