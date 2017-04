Zé Neto se reúne com reitor da UEFS e secretário de saúde para tratar da abertura e funcionamento do ambulatório da universidade

Com o objetivo de discutir a abertura e funcionamento do ambulatório da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), o deputado estadual e líder do governo, Zé Neto (PT), se reuniu com o secretário estadual de Saúde Fábio Vilas-Boas e o reitor da UEFS, Evandro do Nascimento. O ambulatório da universidade que fica localizado no Centro Social Urbano (CSU), em Feira de Santana, tem por objetivo oferecer serviços gratuitos para a comunidade, em diversas especialidades médicas.

Durante o encontro, o reitor solicitou da Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab) apoio para equipar o ambulatório, além de ajuda para contratação de profissionais que a universidade não disponha. Em resposta à solicitação do reitor, o secretário orientou que se faça um plano que se adapte ao que já existe em Feira, para definir o perfil dos serviços oferecidos pelo ambulatório de forma que complemente os já existentes, como por exemplo, os do Hospital Clériston Andrade e do Hospital da Criança.

Na ocasião, Zé Neto falou sobre a importância da reunião para que essa situação seja resolvida e o ambulatório entre em funcionamento. “É de muita importância a abertura e funcionamento do ambulatório da UEFS que, inclusive, foi construído com o apoio decisivo do Governo do Estado. Tanto da secretaria de saúde quanto para a secretaria de justiça. Nessa reunião, conversamos com o secretário e com a sua equipe para pontuar as situações que precisam ser tratadas imediatamente para assim possibilitarmos a organização final desse que será um espaço importante para a saúde em nosso município”, disse.

Para o deputado, a abertura do equipamento será significativa tanto para a universidade quanto para a comunidade que terá mais opção de serviço de saúde. “Infelizmente, essa parte ambulatorial que deve ser uma prerrogativa do município não tem sido oferecida adequadamente, em nossa cidade. Tendo a universidade com diversas formações profissionais tanto da área de saúde quanto da área de atenção social, que possibilitam o funcionamento adequado de ambulatório, temos aproveitar. Torcemos para que tudo aconteça nos próximos meses e que resulte numa parceria com o Estado e, se possível, também com o município para que os resultados sejam os esperados pela população e pela própria universidade. Nesse momento, é permanecer o que vínhamos fazendo desde o início, apostar num projeto que já chegou num ponto avançado e continuar a interlocução até a finalização do que foi projetado hoje”, afirmou.

Na reunião, ficou deliberado que a universidade vai encaminhar para a Sesab o plano que indica o perfil dos atendimentos que serão realizados no ambulatório. Uma vez definido o perfil, a secretaria encaminha para o governador e após aprovado, a Sesab entra com a compra de equipamentos.