Pesquisa Vox Populi aponta vitória de Lula em eleição para presidente em 2018

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceria as eleições presidenciais de 2018 no segundo turno em todos os quatro cenários apontados pelo instituto Vox Populi. Segundo dados divulgados pela pesquisa encomendada pela Central Única dos Trabalhadores (CUT) e divulgada nesta terça-feira (18) pela organização sindical, o petista tem de 44% a 45% dos votos válidos contra 32% a 35% da soma dos adversários nos três cenários da pesquisa estimulada.

Na comparação com o senador Aécio Neves (PSDB-MG) (13% em dezembro e 9% em abril), Lula subiu de 37% em dezembro para 44% em abril. Jair Bolsonaro (PSC-RJ) subiu de 7% para 11% das intenções de voto. Marina Silva (Rede) se manteve com 10% e Ciro Gomes (PDT-CE) os mesmos 4%. A soma dos adversários é de 34% dos votos válidos, os únicos contabilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral.

Na comparação com Geraldo Alckmin (PSDB-SP) (10% em dezembro e 6% em abril), o ex-presidente Lula sobe para 45% contra 38% em dezembro. Bolsonaro subiu de 7% para 12%. Marina caiu de 12% para 11% e Ciro de 5% para 4%. A soma dos adversários é de 33% das intenções de votos.

Na comparação com João Doria Jr (PSDB-SP), Lula aparece com 45% das intenções de voto; Marina e Bolsonaro empatam com 11%; Ciro e Doria empatam com 5%; ninguém/ bancos/nulos têm 16%; não sabem/não responderam têm 7%. A soma dos adversários é de 32%.

Nas simulações de segundo turno, a pesquisa aponta ainda que Lula também venceria todos os candidatos. Se as eleições fossem hoje, Lula venceria Aécio Neves (PSDB-MG) por 50% a 17% das intenções de voto; Geraldo Alckmin (PSDB-SP) por 51% a 17%; Marina Silva (Rede-AC) por 49% a 19%; e João Doria (PSDB-SP) por 53% a 16%.