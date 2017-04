Pesquisa mostra Doria como pré-candidato tucano favorito a disputar presidência

Enquanto o PSDB não define quem vai lançar como candidato à presidência, o prefeito de São Paulo, João Doria, desponta como o tucano favorito pelo povo. Uma pesquisa realizada pelo DataPoder360 apontou que o prefeito paulistano possui 13% das intenções de voto frente a 8% do governador Geraldo Alckmin e 7% do senador mineiro Aécio Neves.

As análises colocam os potenciais candidatos no mesmo cenário em disputa com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que dispara na liderança nas três situações, seguido do deputado Jair Bolsonaro. A pesquisa ainda considera Marina Silva e Ciro Gomes. Apesar da pressão em torno de uma provável candidatura, Doria segue firme no propósito de apoiar Alckmin, seu "padrinho" na campanha à prefeitura de São Paulo, em 2016.

No entanto, os outros dois tucanos estão citados nas delações da Odebrecht e fragilizados na disputa, com seus nomes constantemente envolvidos em casos de corrupção. Aécio, por exemplo, é alvo de cinco inquéritos do Supremo Tribunal Federal (STF). Por outro lado, Doria é o menos conhecido entre todos os pré-candidatos. Cerca de 53% das pessoas que responderam a pesquisa afirmam não conhecer o prefeito paulistano, que possui a menor taxa de rejeição, em 23%. O senador mineiro lidera a lista de rejeitados com 66% e Alckmin surge com 54%. O DataPoder360 ouviu 2.058 pessoas com idade a partir de 16 anos em 217 municípios do país. A margem de erro é três pontos percentuais para mais ou para menos.