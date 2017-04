Salvador: Adolescente desaparece em pomar do restaurante Paraíso Tropical

Um adolescente de 17 anos desapareceu no pomar do restaurante Paraíso Tropical, no bairro do Cabula, em Salvador.

O jovem estava colhendo frutas com três amigos no terreno, no final da tarde de segunda-feira (17), quando foi atingido por um tiro. De acordo com o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), citado pelo G1 Bahia, o disparo foi ouvido quando o trio saía do local.

Os amigos contaram à polícia que olharam para trás e viram o amigo caído, então correram para pedir ajuda. Ao voltarem com a mãe do jovem, encontraram um boné e uma sandália da vítima. De acordo com Rafael Silva, irmão do adolescente, os amigos contaram que os objetos - já levados para perícia - estavam manchados de sangue.

A família suspeita que seguranças do restaurante tenham feito o disparo. "O pomar é do restaurante, mas as pessoas entram para pegar fruta. Ele já tinha costume de ir pegar fruta lá e sempre voltava. Ele tem 17 anos, mas só tem tamanho e idade, porque é uma criança, parece que tem 12 anos. Acho que fizeram isso achando que meu irmão era cachorro sem dono, mas não vamos deixar a situação do jeito que está, vamos correr atrás", declarou o montador de imóveis ao G1 Bahia.

O dono do restaurante disse que não se posicionaria sobre o caso, mas deverá ser ouvido pela polícia nesta quarta-feira (19).