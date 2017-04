A guerra do fim do mundo entre vereadores e Secretários

Com a pequena oposição existente o que resta para causar distúrbio na base Ronaldista é o fogo amigo. Nesta semana os vereadores dispararam contra os Secretários, especialmente Jaiana, da Educação; Sérgio Carneiro do Meio Ambiente, o que inclui aparelhos de som; e Mauricio Carvalho, do Trânsito e responsável pelas multas. Os edis acusaram os Secretários de desrespeito e de não serem recebidos por eles. O Presidente Ronny, em duro pronunciamento, prometeu retaliar, no melhor estilo aqui se faz aqui se paga.

O vereador é um legitimo representante do povo e que precisa ser recebido pelos Secretários para atenderem as demandas de seus eleitores; Secretários, são cargos de confiança, mas precisam ser respeitados porque exercem a função legitimamente.