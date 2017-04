Marcos Ã© indiciado por agressÃ£o a Emilly no Â‘BBB17Â’

O médico gaúcho Marcos Härter foi indiciado por agressão à estudante Emilly Araújo no Big Brother Brasil 17.

Segundo Marcia Noeli, chefe da Divisão de Polícia de Atendimento à Mulher (DPAM) do Rio de Janeiro, o inquérito foi entregue pela delegada Viviane da Costa Pinto, titular da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) de Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, ao Ministério Público.

A decisão foi tomada antes do previsto — esperava-se que o relatório fosse concluído até a semana que vem.