Salvador: Corpo encontrado em matagal pode ser de adolescente desaparecido em pomar

Um corpo foi encontrado em um matagal na região da Avenida Luís Eduardo Magalhães, na tarde desta quarta-feira (19), em Salvador.

O matagal fica próximo ao pomar do restaurante Paraíso Tropical, no bairro do Cabula, onde o adolescente Guilherme Santos Pereira da Silva, de 17 anos, desapareceu na segunda (17).

De acordo com a assessoria do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), ainda não é possível determinar se o corpo é realmente do jovem. Equipes do DHPP e do 3º Grupamento de Bombeiros Militares (GBM) estão no local e aguardam a chegada do Departamento de Polícia Técnica (DPT) para realizar a remoção do corpo.

A família do adolescente será chamada para fazer o reconhecimento do cadáver. Guilherme desapareceu enquanto colhia frutas no pomar do restaurante com outros três amigos. De acordo com o DHPP, ele foi atingido por um tiro. O estampido foi ouvido quando o trio saía do local. Os amigos contaram à polícia que olharam para trás e viram o amigo caído, então correram para pedir ajuda. A família suspeita que seguranças do estabelecimento tenham efetuado o disparo.