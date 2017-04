O sítio, o marqueteiro e as mesmas desculpas

As denúncias e os detalhes sórdidos se desdobram em velocidade impressionante. Certo que há uma sensação que a delação premiada está virando um balcão de comércio vantajoso, mas ainda há novidades.

A delação do marqueteiro João Santana e sua mulher Monica Moura mostra que todos sabiam do dinheiro ilegal nas campanhas e que Palloci era o operador do sistema petista. Eles deram nomes e o modus operandi de recebimento do dinheiro.

Por outro lado, o engenheiro civil Emyr Costa delatou como destinou R$500 mil reais e como foi feita a obra no Sítio de Atibaia- que Lula continua negando ser dele e afirma pertencer a um amigo- como o dinheiro foi guardado em um cofre e as entregas semanais de R$100 mil que fazia para pagamento dos pedreiros.