Ausente na sessão de ontem (18), no momento do pronunciamento do vereador Reinaldo Miranda (PHS), presidente da Casa, o líder do governo, José Carneiro (PSDB), usou a Tribuna da Câmara nesta quarta-feira (19), para dizer, basicamente, que “roupa suja se lava em casa”. Ele também vai propor ao prefeito, uma reunião entre secretários e vereadores.

“Somos donos do nosso mandato. Não vou fazer críticas (se referindo ao pronunciamento de Ronny), mas ponderações. O secretariado nomeado pelo prefeito é preparado e educado, são pessoas comprometidas com a gestão. Algumas vezes, nós vereadores podemos procurar alguém e a pessoa faz uma colocação que não gostamos. Faz 8 meses que eu não vou na Secretaria de Transportes e Trânsito. Tenho muito respeito ao secretário Pedro Boaventura, mas nunca consegui resolver um problema. Fui bem tratado, abraço, água gelada, mas não resolvi. Então desisti”.

Ele acrescentou que “se algum vereador tem insatisfação deve ligar pro prefeito e falar, pois roupa suja se lava em casa”.

Após o pronunciamento de José Carneiro, o presidente da Casa alfinetou o Superintendente de Trânsito, Maurício Carvalho.

“Para falar com Mauricio Carvalho, tem que procurar na Herbalife. Na secretária não acha, mas na Herbalife ele ta”.

ELEIÇÕES 2018 - O vereador Isaias de Diogo (PSC) lançou nesta quarta-feira (19), sua pré-candidatura a deputado federal.

“Conto com o apoio e a parceria do deputado federal Irmão Lázaro (PSC), que é pré-candidato a deputado estadual”.

Em aparte, José Carneiro (PSDB), parabenizou o edil e afirmou que o presidente da Câmara, Reinaldo Miranda (PHS), irá “perder” com esse anúncio.

“Ronny vai ser candidato a deputado federal, então eu achei que o senhor iria apoiá-lo”, ironizou.

Em resposta, Isaias, pontuou que tem seus próprios sonhos.

O vereador Luis Augusto (DEM), aproveitou a oportunidade para reafirmar sua pré-candidatura ao cargo de deputado estadual nas eleições de 2018.

COMISSÃO EM CRISE – O vereador João Bililiu (PPS), usou seu tempo para avisar aos pares, que está fazendo visita em escolas e pediu que eles façam o mesmo.

Ele faz parte da Comissão de Educação e Cultura, com os vereadores Lulinha (DEM) e Ron do Povo (PTC).

“Nosso papel e obrigação como Legislador é fiscalizar e é isso que vou continuar fazendo”.

O vereador Lulinha, se defendeu dizendo que não teve como ir às visitas.

“São 210 escolas municipais. Temos que sentar juntos para definir quais escolas vamos visitar e marcar com os diretores, mas Vossa Excelência está fazendo particular, é uma decisão sua”, disse.

João Bililiu respondeu: “Se for enumerar o número de peixes que o senhor vai pescar, fica muito mais fácil a pesca. O trabalho não é fácil, mas temos que fazer".

PACOTE DE OBRAS – O vereador Zé Filé (PROS), comparou o pacote de obras do prefeito José Ronaldo, anunciado esse mês, com um anunciado no município de Alagoinhas. Para ele, Feira ficou desfavorecida em relação a cidade vizinha, mesmo tendo um número maior de habitantes.

“Muita gente ficou contente com o anúncio de obras do prefeito, no valor de R$20 milhões. Alagoinhas com 155 mil habitantes, teve um pacote de obras anunciado no dia 12 de abril, no valor de R$71 milhões. Temos um município muito maior e um pacote tão pequeno”, criticou.

O líder do governou ironizou o pronunciamento afirmando que “talvez a crise não tenha chegado ao município de Alagoinhas. Aqui o anuncio é anual, lá deve ser um pacote para os quatro anos de mandato. Uma doença que não tem cura é a ingratidão. Vossa Excelência está sendo muito ingrato, mas o povo não é”.

MENINO DE RECADO – A diretora da APLB, Marlede Oliveira, mandou um recado para o Governo Municipal, através do vereador Alberto Nery (PT): o enquadramento dos professores que deveria sair após o dia 10, ainda não saiu. Caso não saia, a APLB pode voltar a realizar manifestações.

“Temos 9 dias apenas após o dia 10, no meu ponto de vista, estamos dentro do prazo. A APLB está se precipitando”, enfatizou José Carneiro.

MERCADO DE ARTE – Mudando de foco, Nery cobrou da prefeitura uma solução para problemas estruturais que estão sendo registrados no Mercado de Arte Popular.

“Infelizmente mesmo depois uma longa e recente reforma, o Mercado de Arte já registra problemas em sua infraestrutura. O espaço ficou fechado por quase dois anos, e logo depois de um ano da entrega, tem problemas dessa natureza. É preciso que a prefeitura cobre da construtora responsável uma reparação”, cobrou.

PROJETOS – Foram aprovados, em segunda discussão, os projetos:

- Projeto de lei de nº 07/2017, que assegura às pessoas com deficiência o atendimento prioritário, em centro de saúde, unidade básica de saúde ou unidade de saúde da família, mais próximos de sua residência. De autoria do vereador Roberto Tourinho.

- De nº 04/2017, foi aprovado por unanimidade e em segunda discussão o projeto de lei de autoria do vereador Roberto Tourinho (PV) que dispõe sobre a obrigatoriedade de exibições com legendas para deficientes auditivos nas salas de cinema em Feira de Santana.

- De autoria do vereador Roberto Tourinho (PV) foi aprovado, por unanimidade e em segunda discussão, o projeto de lei de nº 03/2017 que dispõe sobre a obrigatoriedade dos postos de combustíveis, lava-rápido, transportadoras e afins instalarem equipamentos de tratamento e reutilização da água usada na lavagem de veículos.