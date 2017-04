VitÃ³ria empata com o ParanÃ¡ e dÃ¡ adeus Ã  Copa do Brasil

O Vitória deu adeus à Copa do Brasil nesta quarta-feira (19), ao empatar por 0 a 0 com o Paraná no Estádio Durival de Britto, em Curitiba (PR). Como havia perdido o jogo de ida por 2 a 0 no Barradão, o Leão precisava ganhar por três gols de diferença para se classificar.

Agora, o time comandado pelo técnico Argel Fucks volta suas atenções para o Campeonato Baiano. O Rubro-negro encara o Vitória da Conquista, domingo (23), às 16h, no Barradão, pelo jogo de volta da semifinal do certame. O Leão precisa de apenas um empate para garantir uma vaga na grande decisão.

Para tentar reverter a vantagem do Paraná, que venceu por 2 a 0 o primeiro jogo, o Vitória tinha que começar impondo o ritmo da partida. E foi assim com essa postura que o time comandado pelo técnico Argel Fucks iniciou o confronto. Logo no primeiro minuto, Willian Farias mandou um chute forte de fora da área, mas a bola passou longe da meta defendida por Léo.

Porém, o Paraná se posicionou bem na marcação e freou o ímpeto do Vitória. A partida virou um teste de paciência para os visitantes, que tinha dificuldades para penetrar no setor ofensivo.

Aos 20, o Vitória quase abriu o placar. Após cruzamento, Cleiton Xavier cabeceou com força, o goleiro Léo fez boa intervenção.

O Paraná só chegou com perigo aos 35. Em cobrança de falta, Jhony mandou uma bomba, mas a bola passou pela esquerda do goleiro Fernando Miguel.

O segundo tempo começou movimentado, com as duas equipes buscando o jogo. O Vitória insistia em bolas alçadas na área, mas sem efetividade.

Aos dez, o Paraná armou um contragolpe. Renatinho fez bom lançamento e deixou Ítalo com liberdade em direção ao gol. Atento ao lance, Fernando Miguel abandonou a meta, ganhou na dividida e afastou o perigo.

Os donos da casa tiveram outra boa chance aos 17. Alex Santana arrematou de fora da área, Fernando Miguel só observou e a bola passou pertinho da trave.

Aos 29, Cleiton Xavier mandou a bola na pequena área. Léo falhou, Patric tentou finalizar, mas não conseguiu e desperdiçou uma boa oportunidade para o Vitória.

O relógio jogava contra o Vitória. E a equipe começou a fazer mais pressão nos minutos finais. Aos 36, Euller fez boa jogada pela direita, deu um passe de calcanhar para Pineda. O atacante chutou mascado e a bola saiu pela linha de fundo.

Como o Vitória, estava desesperadamente em busca do gol, o Paraná adotou a cautela e priorizou o contra-ataque. Aos 42, Nathan recebeu um bom passe na entrada da área, passou pelo marcador e chutou forte para a excelente defesa de Fernando Miguel.

No apagar das luzes, Pineda ainda teve chances com Pineda e Jhemerson, mas o jogo terminou empatado em 0 a 0.