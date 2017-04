Pais sÃ£o presos suspeitos de matar bebÃª de 2 meses e dormirem ao lado do corpo da crianÃ§a

Um casal foi preso em flagrante nesta quarta-feira (19) suspeito de matar o próprio filho, um bebê de dois meses de idade, asfixiado e ainda dormir ao lado do corpo da criança no município de Itamaraju, localizado na região sul da Bahia. A informação foi divulgada ao G1 pela Polícia Civil do município.

Segundo a polícia, o crime ocorreu por volta das 23h de terça-feira (18) na residência do casal Leandro Silva Santos e Fabiana Rosa de Jesus, localizada na Travessa 13 de Maio, no bairro Baixa Fria.

A Policia Civil informou que esteve no local com o Departamento de Polícia Técnica (DPT), na manhã desta quarta, após vizinhos terem denunciado a morte do bebê.

Na residência, segundo a polícia, os agentes constataram que a criança apresentava sinais de violência no pescoço. Além disso, a outra filha do casal, de dois anos de idade, estava com queimaduras em todo o corpo.

Conforme a polícia, em depoimento, a mãe do bebê morto apresentou duas versões.

Primeiro, disse que o companheiro tinha matado a criança após uma briga com ela na noite de terça por ciúmes e por achar que a criança não era filho dele. Depois, segundo a polícia, a mulher voltou atrás e disse que a criança morreu depois de se engasgar com leite após ela ter a amamentado. A polícia desconfia dessa última versão, no entanto, porque os pais não buscaram nenhum socorro médico para tentar salvar a criança e ainda dormiram com o bebê.

Também em depoimento, conforme a polícia, Leandro negou a autoria do crime e não soube explicar como a criança morreu.

A delegada Rosângela Sousa, que investiga o caso, disse que uma sogra e um cunhado de Fabiana também foram ouvidos e relataram que a mãe das crianças dizia sempre que iria matar a filha. Os dois também disseram que, inclusive, presenciaram algumas agressões físicas cometidas por Fabiana contra a criança.

Indagada a respeito das queimaduras no corpo da outra filha, segundo a polícia, Fabiana disse que uma cunhada teria jogado café quente na menina. Os pais, no entanto, segundo a polícia, não prestaram nenhuma queixa contra a mulher, que, segundo a polícia, está sendo procurada.

A filha do casal que sofreu queimaduras foi levada para a residência de uma tia materna, até decisão judicial, conforme a polícia. A Polícia Civil informou, ainda, que os pais vão permanecer presos e poderão responder pelos crimes de homicídio qualificado, omissão de socorro, maus tratos e lesão corporal.