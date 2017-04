Mega-sena acumula pela 8Âª vez seguida e prÃªmio vai a R$ 88 milhÃµes

Nenhum apostador acertou as seis dezenas sorteadas no concurso 1922 da Mega-Sena, realizado na quarta-feira (19) em São Fidélis (RJ) e o prêmio acumulou para R$ 88 milhões. O próximo sorteio acontece no sábado (22).

As dezenas sorteadas foram: 20-22-36-38-41-43. A quina teve 124 acertadores, que vão receber cada um o prêmio de R$ 43.174,39. Já a qua drateve 8.817 apostas vencedoras. Cada um desses sortudos irá receber R$ 867,41.

A aposta mínima na Mega-Sena é de R$ 3,50 e pode ser realizada em qualquer lotérica do país. As apostas podem ser feitas nas casas lotéricas até às 19h do dia do sorteio.

Para a aposta simples, de apenas seis números, a probabilidade de ganhar é 1 em 50 milhões, mais precisamente de 1 em 50.063.860. Já para a aposta máxima, de 15 números, com o preço de R$ 17.517,50, a probabilidade de acerto é de 1 em 10 mil.