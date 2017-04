Autoridades e ambientalistas debatem problemas e potencialidades da Pedra do Cavalo

As potencialidades e os problemas enfrentados pelo Lago da Pedra do Cavalo foram debatidos em reunião extraordinária do Comam-Fieb (Conselho de Meio Ambiente da Federação das Indústrias do Estado da Bahia), realizada em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente e o Grupo Feira 2.030.

O evento, que foi realizado pela primeira vez no interior, aconteceu na tarde de quarta-feira, 19, no Auditório do Sesi, e teve a participação de autoridades municipais, conselheiros e ambientalistas.

Para o coordenador da Comam, Jorge Cajazeiras, a discussão das possibilidades viáveis para o lago é fundamental, que tem condições para ser usado como área de lazer e as terras às suas margens, irrigadas. Ele também explicou o que é e quais os objetivos do conselho.

O educador ambiental João Dias de Santana, da Semmam, mostrou a situação do lago – sob vários ângulos e destacou que discutir o manancial é importante para toda a microrregião. Apontou problemas, como assoreamento, a proliferação de plantas aquáticas que se alimentam de nutrientes presentes em esgotos.

Apontou a viabilidade da instalação de uma hidrovia que encurta a distância entre as BRs 116 e 101, do turismo ainda inexplorado em toda sua plenitude, entre outros assuntos.

É a água do lago da Pedra do Cavalo, formado pelos rios Jacuípe e Paraguaçu, que abastece as duas maiores cidades do estado – Salvador e Feira de Santana, e dezenas de outras na região. Mostrou problemas que o afetam – como o esgoto e o lizo, e possíveis soluções.

O vice-prefeito, Colbert Filho, que representou o prefeito José Ronaldo de Carvalho, também destacou a importância do lago na questão do desenvolvimento sustentável, bem como para os 12 municípios banhados por ele, bem como para a Salvador.

Estiveram presentes os secretários de Meio Ambiente, Sérgio Carneiro, que destacou a criação do Comitê Municipal de Políticas Sustentáveis, mais o de Trabalho, Turismo e Desenvolvimento Econômico, Antônio Carlos Borges Júnior e o de Governo, Paulo Aquino, os vereadores Roberto Tourinho e Fabiano da Van, o engenheiro Sérgio Aras e o vice-presidente da Fieb, Edson Nogueira.