Policia confirma que corpo encontrado em matagal no Cabula Ã© de jovem desaparecido em restaurante

A polícia confirmou que o corpo encontrado em um terreno no Cabula é mesmo de Guilherme dos Santos Pereira da Silva, de 17 anos. O jovem foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros no final da tarde dessa quarta-feira (19), em um matagal, nos fundos do restaurante Paraíso Tropical, já próximo à Avenida Luiz Eduardo Magalhães. De acordo com o depoimento da família, Guilherme sumiu por volta das 17h de segunda-feira (17) quando invadiu o pomar do restaurante com dois amigos para pegar uma jaca.

Como o chef Beto Pimentel, que é também dono do restaurante, relatou que contratou seguranças para o local, a suspeita da família é de que o adolescente tenha sido baleado por um dos responsáveis pela segurança do estabelecimento. De acordo com a investigação policial, Guilherme e os amigos estavam sentados no terreno quando foram surpreendidos por barulho de tiros. Os amigos chegaram a ver o amigo caído e saíram para pedir ajuda, mas quando voltaram, já não o encontraram mais. Segundo informações do jornal Correio, Pimentel explicou que os seguranças foram contratados porque ele estava criando galinhas na propriedade e alguns animais haviam sido roubados.