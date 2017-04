CIS vistoria área de ampliação para a G. Light

Na manhã de terça feira, 18, técnicos do Centro Industrial do Subaé — órgão vinculado a SDE — Secretaria de Desenvolvimento Econômico, do Estado da Bahia vistoriaram a demarcação de uma área adquirida pela Marschall Industria e Comercio Importação e Exportação LTDA, que tem como nome fantasia G Light.

No espaço com 67.478,68 m2, localizado no Núcleo CIS — BR 324, em Humildes, distrito de Feira de Santana, será implantada a ampliação da empresa.



Participaram da visita, Jaime Cruz, gerente técnico do CIS, Guilhermino Vacarezza, chefe de gabinete do CIS, Cosme Rosa Simões, chefe de divisão de controle e fiscalização do CIS e Otacílio Ribeiro Soares, topógrafo. O diretor da empresa G Light, Gerhard Marschallinger também esteve presente.

“Viemos a campo com nossa equipe, percorremos todo o local e encontramos tudo dentro do que foi acordado. O grupo já pode iniciar a implantação de sua ampliação”, explicou Jaime Cruz.



Gerhard informou que seguindo o cronograma do Grupo, as obras devem ter início no primeiro semestre de 2017. “Temos previsão de inaugurarmos a nossa ampliação ainda no primeiro semestre de 2020, com uma perspectiva de gerar cerca de 1200 empregos diretos e indiretos”, falou com otimismo.



Especializada na fabricação de equipamentos de iluminação a G Light está localizada na avenida Luís Eduardo Magalhães, na BR 324, no bairro Aviário, — CIS, em Feira de Santana.

Segundo sua diretoria, a mesma hoje gera 300 empregos diretos e outros 300 indiretos. O grupo possui filiais em Blumenau (SC) e Carapicuíba ( SP) .