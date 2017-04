Operação Carne Fraca: MPF denuncia 60 pessoas à Justiça

O Ministério Público Federal (MPF) denunciou 60 pessoas à Justiça. As denúncias são oriundas da Operação Carne Fraca. O caso foi dividido em cinco denúncias separadas pela Procuradoria. A divisão foi realizada de acordo com a atuação de cada grupo no suposto esquema criminoso.

Os denunciados são suspeitos de corrupção ativa e passiva, prevaricação, concussão, violação de sigilo funcional, peculato, organização criminosa e advocacia administrativa. As fraudes seriam comandadas pelo ex-superintendente do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (Mapa) no Paraná, Daniel Gonçalves Filho, e pela chefe do Setor de Inspeção de Produtos de Origem Animal (Sipoa/PR), Maria do Rocio Nascimento. As irregularidades teriam sido cometidas no âmbito das atribuições dos funcionários públicos e nas atuações das empresas.