Lula pediu para destruir documentos de propina, diz Léo Pinheiro

O empresário Léo Pinheiro disse ao juiz Sérgio Moro que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva mandou que ele destruísse documentos "da propina do caixa do PT". O ex-presidente da OAS está sendo ouvido no caso do triplex no Guarujá, que seria da família Lula e foi mantido em nome da empreiteira.

A OAS também pagou por cozinha e móveis planejados instalados no apartamento. De acordo com a defesa de Lula, o ex-presidente que ele foi ver o apartamento para compra, mas não se interessou. O empresário está negociando acordo de delação premiada com o Ministério Público Federal.

Durante entrevista na manha desta quinta-feira (20) a uma rádio sergipana, o petista voltou a negar as acusações contra ele e acusou a Lava-Jato de estar “subordinada à pirotecnia da imprensa e do Ministério Público”. " Não quero falar muito sobre isso [Lava-Jato], porque tenho depoimento dia 3. Se tiver que falar vou falar lá. Vou guardar tudo o que penso para dizer no dia 3. Eu não tenho que provar minha inocência, eles é que têm que provar a minha culpa", disse.