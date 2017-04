Baleia azul: Encontrado corpo de adolescente que tinha suposto envolvimento com jogo

Na tarde de quinta-feira (20), foi encontrado por pescadores o corpo da adolescente de 15 anos, que desapareceu após suposto envolvimento com o jogo "Baleia Azul". O corpo estava no Rio São Francisco, na região do Porto do Jatobá em Petrolina, no sertão pernambucano.

Ana Vitória Sena de Oliveira, 15 anos, desapareceu na última segunda-feira (17), na cidade de Juazeiro, onde morava, que fica vizinha a Petrolina. Ao G1, a delegada Adelina Raujo confirmou que o corpo pertencia a adolescente. A garota apresentava vários cortes próximos da região dos pulsos. A família suspeita que o sumiço tenha relação com o jogo da "Baleia Azul", que desafia o participante a passar por 50 etapas, sendo a última delas o suicídio, porque no celular da menina havia uma mensagem sobre o jogo.

Os familiares de Ana Vitória encontraram uma carta de despedida, em que a garota pedia desculpas e dizia que iria pular da ponte que liga Juazeiro a Petrolina, em Pernambuco.