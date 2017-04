Na manhã de ontem (20), um homem até o momento não identificado, foi encontrado morto, no bairro Asa Branca, em Feira de Santana.

De acordo com as primeiras informações apuradas, a vítima, que estava em um matagal, foi morta com pauladas na cabeça.

O corpo, levado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT), onde passará por necropsia e aguarda reconhecimento de familiares.