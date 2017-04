Lula perde ação que movia contra Delcídio e é condenado a pagar R$ 225 mil

O juiz Maurício Tini Garcia, da 2ª Vara Cível de São Bernardo do Campo, considerou improcedente um pedido do ex-presidente Lula para que o senador cassado Delcídio do Amaral (sem partido-MS) o indenizasse em R$ 1,5 milhão por acusá-lo de obstrução à Justiça. Lula ainda foi condenado a pagar os custos dos processos e mais 15% do valor da ação – o equivalente a R$ 225 mil – para que o parlamentar custeie os honorários de seu advogado.

Em uma delação, Delcídio afirmou que Lula pediu a ele para impedir o ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró, de firmar acordo de delação premiada. Na ação, Lula alegou que a acusação de Delcídio é falsa.