Enfermeira é esfaqueada e encontrada morta amarrada em Alagoinhas

Uma enfermeira foi encontrada morta em casa no município de Alagoinhas, na manhã desta sexta-feira (21). De acordo com a polícia, Rosângela Gomes Costa, de 35 anos, foi achada amarrada na cama e com marcas de golpes de faca.

A polícia chegou na casa da vítima após denúncias de vizinhos que relataram barulho durante a madrugada. As circunstâncias e a autoria do crime ainda são apuradas. Ninguém foi preso até a manhã desta sexta-feira.

Informações preliminares de testemunhas, que serão apuradas pela polícia, apontam que a vítima teve uma discussão com ex-namorado na noite anterior ao crime.