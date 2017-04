PM é baleado e tem arma roubada durante assalto em Feira de Santana

Um policial militar foi baleado durante um assalto na madrugada desta sexta-feira (21), em Feira de Santana. Segundo informações da Polícia Militar (PM), a vítima ainda teve a arma roubada pelo suspeito.

Ainda de acordo com a PM, o policial foi baleado no tórax e socorrido por uma guarnição do Pelotão de Emprego em Táticas Operacionais (PETO) até o Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA). A vítima foi submetida a uma cirurgia e passa bem. Não há risco de morte.

O PM é lotado na 42ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), em Lençóis. A polícia fez rondas em busca do suspeito, mas até a manhã desta sexta-feira, ninguém foi preso. Também não há informações sobre o que teria sido roubado do policial.