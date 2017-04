Tem pimenta da Lava-Jato na sucessão baiana

C omo sempre digo, a eleição na Bahia a lava-Jato pertence. Ao final da eleição de Rui e a vitória de ACM Neto a conversa corrente era que o carlista estaria com um pé no Palácio em qualquer condição, mas parece que, como na famosa piada, esqueceram de combinar com os russos.

Primeiro, sorrateiramente, migrando de um lado para o outro, sem conflitos, surgiu o fator Otto Alencar, que engordou seu partido, botou banca, deu rasteira em Marcelo Nilo, na presidência da Assembléia e se tornou decisivo na sucessão.

Agora, surgiu a Lava-Jato botando ACM Neto na defensiva, afinal, vai ter de explicar seu nome entre os delatados, podendo, a depender da evolução fazer com que ele prefira ficar quietinho onde está, afinal, é muito jovem e tem tempo.

Em situação mais grave está Jacques Wagner, fiador de Rui, acusado de receber propina na casa da mãe, relógios – ele disse que ganhou, mas não usou, como se mudasse algo- e ter atuado para a Odebrecht, em acordo, que resultou em R$10 milhões de reais para campanha de Rui Costa em 2014.

Geddel, outro nome de peso, já foi liquidado pelas delações, sendo obrigado a apear do governo Temer. Outros políticos também estão na lista de Facchin e tem impacto nos acordos eleitorais. Não é a toa que novos nomes – como o de José Ronaldo- entraram no jogo pela vaga no Senado.