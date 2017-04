Trump ameaça gestores americanos que protegem imigrantes

O governo do presidente Donald Trump reforçou as ameaças a estados americanos que protegem imigrantes irregulares da deportação, ao não cooperarem com as ações das forças federais. Nove jurisdições receberam nesta sexta-feira (21) uma carta do Departamento de Justiça advertindo que o acesso a verbas seria restrito cado os locais não provem, até o dia 30 de junho, que seguem os padrões definidos pela lei de imigração.

Entre os locais que receberam a advertência estão Nova York, Chicago, Nova Orleans e Califórnia. O texto sugere que o aumento da violência e assassinatos nessas áreas são "consequência previsível de uma suavização nos padrões da polícia de combate ao crime". A ameaça de redução de verbas foi feita pela primeira vez em março, pelo secretário de Justiça, Jeff Sessions. Na época, o prefeito de nOva York disse que entraria na Justiça caso houvesse corte de recursos. Os prefeitos também têm rebatido a suposta conexão entre imigrantes e crimes. O prefeito de Chicago, Rahm Emanuel, disse que "nem os fatos nem a lei estão do lado do Departamento de Justiça". O presidente do Senado da Califórnia, Kevin de Leno, disse que Trump baseia suas políticas "em princípios de supremacia branca" ao invés de valores americanos.