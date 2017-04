Sem cadeirinha, crianÃ§a de trÃªs anos morre em acidente na BR-242

Uma menina de três anos morreu após um carro capotar na BR-242, no trecho próximo a Barreiras, no oeste da Bahia. De acordo com o G1, o acidente ocorreu nesta sexta-feira (21). A suspeita é de que o motorista tenha perdido o controle do carro após uma tentativa de ultrapassagem.

Após capotar, o carro caiu em uma ribanceira. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que a criança não usava a cadeira obrigatória no momento do acidente. Os pais da menina sofreram ferimentos leves e foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital de Luís Eduardo Magalhães. Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.