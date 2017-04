A Mega-Sena acumulou no último sorteio e vai pagar R$ 88 milhões a quem acertar as seis dezenas no sorteio deste sábado (22), de acordo com a Caixa Econômica Federal.

No sorteio da última quarta (19), 1.922, ninguém acertou a sena, mas 124 pessoas apostaram cinco números corretos e vão receber R$ 43.174,39. Outros 8.817 apostadores acertaram quatro números e receberão R$ 867,41.