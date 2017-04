Sedeso abre inscriÃ§Ã£o para casamento coletivo na prÃ³xima segunda-feira

A inscrição para a 16ª edição do Casamento Coletivo (Projeto Família Cidadã) vai ser aberta no dia 24 e encerrada no dia 9 de junho. A iniciativa é da Prefeitura, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, em parceria com o Poder Judiciário.

Os interessados devem se dirigir à sede da Sedeso, à rua Leolinda Bacelar, 464, Kalillândia, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 17h.

Podem se inscrever casais em situação de vulnerabilidade econômica, residentes no município por no mínimo um ano, comprovadamente. Devem assinar uma declaração, que será encaminhada ao Cartório Civil. A cerimônia no civil será gratuita para aqueles que se declararem pobres.

Os interessados podem ler o edital que rege a edição do projeto no site www.feiradesantana.ba.gov.br, até o dia 9 de junho, quando as inscrições serão encerradas.