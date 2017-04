Jogador do VitÃ³ria tem carro roubado na Estrada do Coco

O jogador do Vitória, Jean Paul Pineda, de 28 anos, teve o carro roubado por homens armados na madrugada deste sábado (22). Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o crime aconteceu em um trecho na altura do km 10 da Estrada do Coco, próximo a Arembepe, no município de Camaçari, Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Ainda de acordo com a PRE, o atleta chileno estava acompanhado apenas da mulher. Além do veículo, os bandidos levaram pertences das vítimas. O crime foi registrado na 26ª Delegacia Territorial (DT), em Camaçari.

Segundo informações da delegacia, a equipes da polícia realizaram rondas pela região, mas até a manhã deste sábado, ninguém foi preso. Por volta das 8h, o veículo usado pelos bandidos para cometer o crime foi encontrado pela polícia na região de Camaçari.