Bahia volta a vencer o Flu de Feira e confirma passagem para a final do Baiano

O Bahia está garantido em mais uma final de Campeonato Baiano. Dentro da Arena Fonte Nova, o Bahia venceu o Fluminense de Feira por 1 a 0 na tarde deste sábado (22), na segunda partida das semifinais do estadual. O atacante Hernane marcou o gol tricolor. O próximo desafio tricolor será contra o maior rival, o Vitória, na próxima quinta-feira (27), no Barradão, pela primeira partida das semifinais da Copa do Nordeste. Com a vantagem de poder perder por até três gols de diferença, o Bahia entrou em campo com algumas modificações. No meio de campo, Zé Rafael substituiu Régis, suspenso. Na defesa, Tiago voltou de suspensão no lugar de Éder. O Fluminense de Feira, que precisava de um grande resultado para voltar a uma final de Baianão, tentou propor o jogo nos primeiros minutos, mas acabou parando na intensa marcação do time da capital. Com isso, a opção do Touro era tentar em finalizações de longa distância. Em cobrança de falta aos dez minutos, Jorge Wagner arrematou ao lado da meta de Jean. Aos 13 minutos, mais uma chegada intensa do Flu de Feira ao ataque. No lado direito da grande área, Edson cortou para o pé esquerdo e finalizou para defesa do goleiro Jean. Dois minutos depois, o Bahia assustou com Juninho, que cobrou falta com força a quase acertou a meta do goleiro Jair. O Touro do Sertão, que já tinha uma situação difícil, viu as coisas piorarem aos 29 minutos, quando Edson cometeu uma falta dura e foi expulso. O Esquadrão soube aproveitar rápido a superioridade numérica na Arena Fonte Nova. Dois minutos após o cartão vermelho, Zé Rafael avançou pelo lado direito e tocou para Hernane, que girou com habilidade sobre o zagueiro e teve tranquilidade para bater de pé direito no canto do goleiro Jair. A equipe do técnico Guto Ferreira teve uma grande chance para ampliar aos 41 minutos, quando Edigar Junio recebeu um levantamento de Allione e, com liberdade, errou a finalização. O segundo tempo da partida começou em ritmo lento, sem grandes chances ofensivas para os dois lados. O primeiro lance perigoso da etapa final só veio aparecer aos 20 minutos. De fora da área, Fernando chutou com força e o goleiro Jean rebateu para o lado. O lance de perigo e a tranquilidade tricolor dentro de campo irritou parte da torcida, que vaiou o toque de bola da equipe. Aos 22 minutos, Gustavo, que entrou no lugar de Hernane, recuperou a bola no setor ofensivo, mas não conseguiu concluir a jogada. Na sequência, o atacante grandalhão trombou com um defensor, ficou com a bola na grande área, mas errou no momento da finalização. Aos 28 minutos, o Esquadrão quase aumentou a vantagem. Após cruzamento de Allione, Feijão cabeceou e a bola raspou a trave defendida pelo goleiro Jair. Nove minutos depois, Maikon Leite recebeu passe de Eduardo e bateu sem força para fácil defesa do arqueiro do Touro.