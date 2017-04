Jovem de 20 anos é assassinado com mis de 10 tiros em Luis Eduardo Magalhães

Uma jovem de 20 anos, identificada como Gabrielle Souza Coutinho, morreu na noite do último sábado (22), depois de ser atingida por pelo menos 15 tiros, na cidade de Luís Eduardo Magalhães, no extremo oeste da Bahia. Suspeitos arrombaram o imóvel onde a vítima estava, na rua Lapão, no bairro de Santa Cruz, e efetuaram os disparos. Gabrielle chegou a ser socorrida por agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu aos ferimentos. O namorado da jovem, identificado como Joab Oliveira da Silva, de 18 anos, foi preso por uma equipe da 85ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) e, em depoimento, disse que começou o relacionamento com Gabrielle há pouco tempo e que não estava com ela no momento do crime.