Jovem é assassinado após sair de festa de paredão; três garotas ficam feridas

Três garotas de 17, 18 e 21 anos foram baleadas na madrugada deste domingo (23) e um jovem de 23 anos, foi assassinado, após saírem de uma festa de paredão que estava ocorrendo no distrito de Matinha, em Feira de Santana. Segundo a Polícia Militar, Monalisa Araújo da Silva, 18, estava com Danilo Alves Santos, 23, quando foram baleados já no bairro Cidade Nova, próximo ao Trocão, por homens que estavam em um veículo branco. Eles foram socorridos pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e socorrido para o Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), por volta das 4h45. Por volta das 6h30, Danilo, que foi atingido por dois tiros na barriga não resistiu aos ferimentos. Monalisa foi alvejada nas costas, e continua internada. Ainda segundo a Polícia Militar, por volta das 5h40 o Samu socorreu Luana dos Santos Silva, 21, que foi baleada na perna e no tornozelo, e a adolescente V.B.T, 17, que foi atingida por dois tiros na virilha e barriga. Elas pegaram um transporte ao sair da festa e quando estavam perto de casa, no bairro Caraíbas, homens também em um veículo branco atiraram contra as jovens. Ainda não se sabe se elas já tinham descido do veículo que as transportavam quando foram atingidas. De acordo com a polícia, o homicídio e a tentativa de homicídio anterior, no bairro Cidade Nova, teriam sido praticados pelas mesmas pessoas. A Polícia Civil está investigando a relação entre as vítimas e obtendo mais informações para elucidar o crime. Danilo Alves residia no bairro Gabriela e o corpo será encaminhado para o Departamento de polícia Técnica (DPT).