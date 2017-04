Sem surpresa! Vitória goleia o Conquista e vai pegar o Bahia na final por Glauber Guerra

O Vitória fez a sua parte, confirmou o favoritismo e passou pelas semifinais do Campeonato Baiano. Com tranquilidade, o time Rubro-negro bateu o Conquista por 5 a 0, neste domingo (23), no Barradão. Os gols da partida foram marcados por David, Cleiton Xavier, Paulinho, Uillian Correia e Geferson. Agora, na final do certame estadual, o Leão vai pegar o arquirrival Bahia. O primeiro jogo será no dia 3 de maio, na Arena Fonte Nova, enquanto o último confronto está agendado para o dia 7, no Estádio Manoel Barradas. No entanto, antes da final do Baianão, o Vitória irá encontrar o Bahia pela semifinal da Copa do Nordeste. A primeira partida acontece nesta quinta-feira (27), às 20h30, no Barradão, enquanto o jogo de volta está marcada para domingo (30), às 16h, na Arena Fonte Nova. O JOGO O atacante Pineda, vítima de assalto à mão armada no último sábado (22), na Estrada do Coco, chegou a ser dúvida para o jogo, mas conseguiu superar o trauma e ficou como opção no banco de reservas. O confronto começou com muita marcação, estudo e poucas tramas ofensivas. Aos 13, o Vitória abriu o placar. Cleiton Xavier fez cruzamento para a área, a zaga do Conquista afastou, mas a bola sobrou para David. O atacante driblou o zagueiro e mandou para o fundo das redes. Para tentar aumentar a vantagem, o Vitória apostava em jogadas pelas pontas para tentar chegar na área do adversário. Aos 29, após cruzamento na área, Cleiton Xavier pulou para cabecear, mas acabou deslocado por Lúcio. O árbitro Jhonn Hebert assinalou pênalti. O próprio Cleiton foi para a cobrança, deslocou o goleiro e saiu para comemorar o gol. Atrás do placar, o Conquista tentou diminuir. A equipe Alviverde chegou com Tatu, que bateu cruzado aos 36, mas Fernando Miguel defendeu. Aos 40, Silvio cabeceou com força e o camisa 1 do Leão apareceu novamente para fazer uma boa intervenção. Já no final do primeiro tempo, aos 44, David fez boa jogada, sofreu falta, mas o árbitro deu vantagem. O atacante recebeu a bola na área e rolou para Euller, que sozinho, mandou para fora. Logo depois do gol do Vitória, o Conquista ficou com menos um em campo. Lúcio recebeu o segundo amarelo após falta em David e acabou expulso. O técnico Argel Fucks fez uma alteração no intervalo da partida. Sacou André Lima e colocou o atacante Paulinho. E a substituição deu resultado logo no primeiro minuto. David fez ótima jogada pela direita e cruzou para área. Paulinho apareceu, bateu forte e dez a defesa. A bola voltou, bateu em Fieta e entrou no gol. Com um homem a mais, o Vitória dominava o jogo e chegava com facilidade. Aos 18, mais um gol do Vitória. O volante Uillian Correia arriscou do meio da rua e a bola foi parar no canto esquerdo do goleiro Rodolfo. O jogo estava morno, com as equipes abusando das trocas de passes no meio de campo. Porém, aos 42, Paulinho driblou o marcador, cruzou na área e Geferson cabeceou e estufou as redes de Rodolfo. E o jogo terminou com triunfo do Leão por 5 a 0.