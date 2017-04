Ícone da Jovem Guarda, Jerry Adriani morre aos 70 anos, no Rio

O cantor Jerry Adriani morreu neste domingo (23), aos 70 anos, no Rio de Janeiro. O artista enfrentava um câncer e estava internado no Hospital Vitória, na Barra da Tijuca, Zona Oeste da cidade. A morte dele foi confirmada pela família ao G1. O cantor veio a óbito às 15h30. No último dia 7, Adriani deu entrada na unidade para tratar de uma trombose em uma das pernas. Na ocasião, o empresário do artista afirmou que a situação dele era “gravíssima”. Ídolo da Jovem Guarda, Jair Alves de Souza nasceu em 29 do janeiro de 1947, no bairro do Brás, em São Paulo. Adotou o nome artístico de Jerry Adriani quando começou sua carreira como cantor, em 1964. Além da música, o cantor também construiu uma carreira na TV, como apresentador dos programas “Excelsior a Go Go”, da TV Excelsior, e "A Grande Parada", na TV Tupi, todos na década de 60. Além da TV, Jerry se aventurou pelo cinema. Ele cantou e atuou em “Essa Gatinha a Minha” (com Peri Ribeiro e Anik Malvil); “Jerry, A Grande Parada”; e “Jerry em busca do tesouro” (com Neyde Aparecida e os Pequenos Cantores da Guanabara). Ainda não há informações sobre velório e enterro do cantor.