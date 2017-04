Feira: Mulher recupera celular roubado após rastrear aparelho e acionar polícia

Uma mulher conseguiu recapturar o celular roubado após rastrear o aparelho e acionar a Polícia Militar em Feira de Santana. De acordo com o site Acorda Cidade, o celular estava em poder de um jovem de 22 anos que, depois de não saber explicar a procedência do aparelho, foi preso na sexta (21) por policiais da Base Comunitária da Rua Nova. Ainda segundo a publicação, a prisão ocorreu na quadra poliesportiva do conjunto Feira IV. Foi a vítima quem informou para a polícia o local, identificado por meio do sistema de rastreamento. O suspeito e o celular apreendido, além da vítima, que apresentou a nota fiscal do produto, foram levados para o Complexo de Delegacias de Feira de Santana, para adoção das medidas cabíveis. Segundo a Polícia Militar, as pessoas precisam ficar alertas e no crime de receptação.