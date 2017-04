Mairi: Quadrilha armada explode Banco do Brasil e causa pânico em moradores

Uma agência do Banco do Brasil de Mairi, na Bacia do Jacuípe, foi alvo de ataque na madrugada desta segunda-feira (24).

Segundo a Delegacia Territorial, a ação ocorreu por volta de 1h40 e durou cerca de 20 minutos. Não se sabe ainda o número dos integrantes da quadrilha. Os tiros e as explosões, que destruíram boa parte do estabelecimento, assustaram os moradores. Ainda segundo a delegacia, os criminosos atiraram várias vezes para o alto como forma de evitar reação.

Na fuga, eles ainda bloquearam um trecho da BA-130, com um carro atravessado, na via que dá acesso à cidade de Baixa Grande. Vários miguelitos [objetos perfurantes] foram espalhados na pista pelo bando. Ninguém ficou ferido na ação. Até o momento não há informações de quantia roubada nem do paradeiro da quadrilha.