Senhor do Bonfim: Polícia encontra pé de maconha em festa e leva 18 para delegacia

Dezoito pessoas – 13 delas adolescentes – foram levadas para a delegacia de Senhor do Bonfim, no Piemonte Norte do Itapicuru, na madrugada deste domingo (23). O motivo: policiais encontraram um pé de maconha na casa onde ocorria uma festa.

Segundo o G1, denúncias anônimas levaram os policiais à residência que fica no loteamento Emanuele na localidade de Alto do Maravilha. Ao chegar no local, os policiais, além de constatarem o barulho excessivo, encontraram um pé de maconha armazenado em um vaso e bebidas alcoólicas.

Um facão e uma espingarda também foram encontrados. Dos 13 menores, sete eram meninas e seis, meninos. Os detidos foram quatro homens e uma mulher. Não há mais informações sobre prisões ou apreensões depois dos depoimentos.