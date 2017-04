Declaração do IR deve ser feita até sexta; 600 mil baianos ainda têm pendências

O contribuinte que não fez a entrega da declaração do Imposto de Renda tem até a próxima sexta-feira (28) para realizar o procedimento. De acordo com informações da Receita Federal, na Bahia, faltam ainda 600 mil pessoas. A expectativa é de que 1.150.000 declarações sejam recebidas até o fim do prazo.

Em Salvador, dois plantões foram montados para orientar a população: presencialmente na sede da Receita, no Caminho das Árvores, das 8h às 17h, e por telefone 3416-1350. Especialistas recomendam a revisão dos documentos para evitar a malha fina.