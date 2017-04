Eleitores que não votaram nas últimas eleições devem regularizar situação até 2 de maio

Os eleitores que não votaram nas três últimas eleições e ainda não justificaram a ausência ou não pagaram as multas correspondentes têm até o dia 2 de maio para regularizar sua situação perante a Justiça Eleitora. Depois desse prazo, aqueles que não foram regularizados podem ter o título cancelado. Lembrando que a legislação considera cada turno de votação um pleito diferente para efeito de cancelamento.

De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), mais de 1,8 milhões de eleitores em todo o país estão com seus títulos irregulares por ausência nas três últimas eleições. Só em Salvador são 31.263 pessoas nesta situação. O cancelamento automático dos títulos de eleitores ocorrerá entre 17 a 19 de maio de 2017.

Para fazer a regularização no cartório eleitoral, o eleitor deve apresentar documento oficial com foto, comprovante de residência e, se possuir, título eleitoral e os comprovantes de votação, de justificativa ou de quitação de multa. O cidadão pode consultar sua situação perante a Justiça Eleitoral nos cartórios eleitorais, no site do TSE ou no site do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do estado, ou ainda ir ao cartório eleitoral e solicitar essa informação.