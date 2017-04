Grupo é detido colando cartazes em postes de iluminação

Uma ação conjunta da Secretaria de Meio Ambiente e Guarda Municipal interrompeu, no sábado (22), prática de poluição visual por parte de uma empresa do segmento financeiro, em Feira de Santana. A denuncia chegou ao conhecimento da Secretaria de Meio Ambiente, de forma anônima através de um cidadão.

Segundo as informações chegadas ao órgão, um grupo de seis ou sete homens se encontrava colando material publicitário impresso nos postes de iluminação pública no bairro Baraúnas. Os indivíduos estavam usando baldes cheios de cola e equipamentos para fixar os cartazes nos postes.

"Praticam um crime de poluição visual, em plena luz do dia, emporcalhando a cidade como se fosse algo normal. Isso tem que acabar na nossa cidade. Grato pela atenção e confiante no seu trabalho", disse o cidadão, em mensagem encaminhada ao secretário Sérgio Barradas Carneiro.

De imediato, Sérgio fez contato com o seu colega secretário Pablo Roberto, titular da pasta de Prevenção à Violência e Direitos Humanos. Solicitou o apoio da Guarda Municipal, para impedir a irregularidade.

"Graças ao apoio da Seprev, conseguimos flagrar essa turma colando cartazes em postes", diz o secretário de Meio Ambiente. Ele observa que a ação só foi possível devido a iniciativa do cidadão que efetuou a denúncia, informando as características e detalhes sobre os infratores. "Essa pessoa, ao se indignar e fazer a denúncia, funcionou como nossos olhos e ouvidos. E assim deve agir a sociedade, colaborando com os órgãos fiscalizadores", conclama o secretário.

Todo material foi apreendido e o grupo que fazia o serviço conduzido a delegacia. Depois dos registros formais, os homens foram liberados. Os cartazes divulgavam serviços de empréstimos de uma financeira.

Segundo o secretário, agora será feita a identificação da empresa responsável pelo crime ambiental. "Uma vez identificado o beneficiário da propaganda, iremos adotar as providências legais".

Outro grupo foi denunciado, tambem neste sábado, cometendo o mesmo crime de poluição visual. A guarnição não conseguiu localizar os infratores. "Essa outra turma foi vista na avenida João Durval, igualmente colando cartazes em postes. Através do conteúdo, os responsáveis devem ser identificados também", observa o secretário.

Sérgio agradeceu a atuação da Guarda Municipal nessa operação e também registra a presteza da Policia Civil de Feira de Santana. O coordenador regional, delegado João Uzzum, "demonstrou muito interesse e firmeza ao tomar conhecimento do fato".

O secretário de Prevenção à Violência, Pablo Roberto, por sua vez, informa que a Guarda Municipal atua 24 horas por dia na defesa do patrimônio público. "Sempre que houver a necessidade, e dentro das nossas atribuições, estaremos presentes ao chamado da sociedade".